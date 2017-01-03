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На Донбассе боевики устроили праздничные вакханалии http://www.segodnya.ua/img/article/7853/1_main.1483438097.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/1_tn.1483438097.jpg Донбасс По данным украинской разведки, боевики бесчинствуют и пьют 

На Донбассе боевики устроили праздничные вакханалии

Сегодня, 12:06

По данным украинской разведки, боевики бесчинствуют и пьют 

Фото: ullica.ru
Фото: ullica.ru

На временно оккупированных территориях в период новогодних праздников в рядах боевиков царит пьянство.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, несмотря на жесткие меры, принимаемые командованием боевиков по предотвращению случаев нарушения дисциплины, употребления спиртных напитков, самовольного оставления места службы, бесчинств по отношению к местному населению, их количество в период новогодних праздников резко возросло.

"1 и 2 января по указанию командующего 2 АК (Армейский корпус так называемой "ЛНР". – Ред.) ВС РФ проведен сбор по тревоге с построением всего личного состава в подразделениях 6 отдельного мотострелкового полка и 7 отдельной мотострелковой бригады с целью наказания военнослужащих за массовое оставление передовых позиций в новогоднюю ночь, употребление спиртных напитков и бесчинства в общественных местах", – говорится в сообщении разведки.

Ранее сообщалось, что на Донбассе пьяный боевик взорвал мирных жителей.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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