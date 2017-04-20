На Донбассе боевиков заставили попрощаться с деньгами

Сегодня, 11:28

Ремонт пришлось оплачивать из собственного кармана

Среди боевиков процветают поборы. Фото: AFP
Среди боевиков процветают поборы. Фото: AFP

На востоке Украины в рядах боевиков продолжается снижение уровня морально-психологического состояния. Как отмечают в Главном управлении разведки Украины, это происходит из-за ухудшения условий службы, пренебрежительного отношения российских командиров к подчиненным и принуждений сдавать деньги на "оборону".

"На ремонт запасного командного пункта каждому военнослужащему приказано сдать 5 000 (2 230 грн) российских рублей, независимо от размера его денежного обеспечения", – говорится в сообщении.

Также командование боевиков обнаружило разворовывание выделенных средств.

"По результатам проверки командованием состояния передовых позиций 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк), было обнаружено, что работы выполнены неудовлетворительно, личный состав проживает в гражданском здании, а выделенные для проведения работ средства присвоены командованием полка", – отметили в разведке.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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