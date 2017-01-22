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На Донбассе бросили за решетку разведчика-россиянина http://www.segodnya.ua/img/article/7906/1_main.1485094468.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/1_tn.1485094468.jpg Донбасс Мужчину задержали украинские спецслужбы

На Донбассе бросили за решетку разведчика-россиянина

Сегодня, 16:11

Мужчину задержали украинские спецслужбы

Боевика из РФ оставили под стражей. Фото: AFP
Боевика из РФ оставили под стражей. Фото: AFP

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 28-летнему гражданину Российской Федерации. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

"Мужчина добровольно вступил в ряды т.н. "ДНР", получил звание ефрейтора и проходил службу в качестве дежурного пункта управления разведки", – пояснили в прокуратуре.

Россиянин был задержан спецслужбами. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки боевики 33 раза обстреливали позиции украинских военных.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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