На Донбассе бросили за решетку разведчика-россиянина
Мужчину задержали украинские спецслужбы
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 28-летнему гражданину Российской Федерации. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
"Мужчина добровольно вступил в ряды т.н. "ДНР", получил звание ефрейтора и проходил службу в качестве дежурного пункта управления разведки", – пояснили в прокуратуре.
Россиянин был задержан спецслужбами. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, на Донбассе за минувшие сутки боевики 33 раза обстреливали позиции украинских военных.
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