На Донбассе бросили за решетку разведчика-россиянина

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 28-летнему гражданину Российской Федерации. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

"Мужчина добровольно вступил в ряды т.н. "ДНР", получил звание ефрейтора и проходил службу в качестве дежурного пункта управления разведки", – пояснили в прокуратуре.

Россиянин был задержан спецслужбами. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки боевики 33 раза обстреливали позиции украинских военных.