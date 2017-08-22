На Донбассе дерево раздавило авто с людьми

Сегодня, 12:07

ЧП произошло в Славянском районе


Дерево раздавило кабину авто. Фото: полиция

Дерево раздавило кабину авто. Фото: полиция

Дерево раздавило кабину авто. Фото: полиция

В Донецкой области дерево упало на автомобиль. Об этом сообщает местная полиция.

По данным правоохранителей, ЧП произошло сегодня на автодороге "Славянск – Пришиб".

"В результате падения дерева на кабину "Газели" многочисленные телесные повреждения получил 59-летний водитель и 29-летний пассажир", – рассказали в полиции.

Пострадавших госпитализировали, по факту получения мужчинами телесных повреждений открыты уголовные производства.

Напомним, на Донбассе мужчина и женщина ждали автобус и подорвались на мине.
Донбасс, водитель, пассажир, дерево, полиция, автомобиль

Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе дерево раздавило авто с людьми". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Российские военные. Фото: facebook.compgmod.mil.rus

В России оценили вероятность вывода оккупационных войск с Донбасса

Сегодня, 12:01

Юрий Грымчак говорил, что оккупанты якобы собрались выводить свои войска с востока Украины

Донбасс

На Донбассе прогремел взрыв. Фото: podrobnosti.ua

На Донбассе мужчина и женщина ждали автобус и подорвались на мине

Сегодня, 11:39

Жертвами инцидента стали мужчина и женщина

Донбасс

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: Союз "Народная память"

Боевики применяют тактику выжженной земли под Мариуполем

Сегодня, 10:03

Противник используют зажигательные боеприпасы

Донбасс

Военные понесли потери. Фото: AFP

Военные понесли потери на Донбассе

Сегодня, 09:25

Противник сконцентрировал свою активность в районе Авдеевки

Происшествия и криминал

Марьинка подверглась мощному обстрелу

Вчера, 23:02

В результате попадания выстрела калибра 12,7 мм повреждены стекла окон школы №2

Происшествия и криминал

Боевики продолжают обстрелы. Фото: AFP

Ситуация на Донбассе обостряется

Вчера, 20:22

Боевики обстреливают жилые кварталы населенных пунктов Донбасса 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования