На Донбассе дерево раздавило авто с людьми

В Донецкой области дерево упало на автомобиль. Об этом сообщает местная полиция.

По данным правоохранителей, ЧП произошло сегодня на автодороге "Славянск – Пришиб".

"В результате падения дерева на кабину "Газели" многочисленные телесные повреждения получил 59-летний водитель и 29-летний пассажир", – рассказали в полиции.

Пострадавших госпитализировали, по факту получения мужчинами телесных повреждений открыты уголовные производства.

Напомним, на Донбассе мужчина и женщина ждали автобус и подорвались на мине.