На Донбассе дерево раздавило авто с людьми
ЧП произошло в Славянском районе
Дерево раздавило кабину авто. Фото: полиция
Дерево раздавило кабину авто. Фото: полиция
Дерево раздавило кабину авто. Фото: полиция
В Донецкой области дерево упало на автомобиль. Об этом сообщает местная полиция.
По данным правоохранителей, ЧП произошло сегодня на автодороге "Славянск – Пришиб".
"В результате падения дерева на кабину "Газели" многочисленные телесные повреждения получил 59-летний водитель и 29-летний пассажир", – рассказали в полиции.
Пострадавших госпитализировали, по факту получения мужчинами телесных повреждений открыты уголовные производства.
Напомним, на Донбассе мужчина и женщина ждали автобус и подорвались на мине.
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