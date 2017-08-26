На Донбассе две женщины подорвались на взрывчатке возле блокпоста

Сегодня, 17:16

Женщины в возрасте 60 и 56 лет получили ранения в лесопосадке возле блокпоста

Фото: osce.org
Фото: osce.org

СММ ОБСЕ сообщает, что две женщины получили ранения от взрыва у блокпоста вблизи н.п. Березовое в Донецкой области, подконтрольного Украине, говорится в отчете миссии.

Отмечается, что женщины в возрасте 60 и 56 лет получили ранения в лесопосадке возле блокпоста.

"Женщины ехали в подконтрольные правительству районы на автобусе и зашли в лесопосадку вблизи блокпоста, где 56-летняя женщина задела взрывное устройство, от взрыва которого она получила осколочные ранения ног, туловища, рук и головы. Вторая женщина в то время находилась на расстоянии около 20 м от места взрыва и получила осколочные ранения левой голени", – говорится в сообщении.

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Военнослужащие оказали женщинам первую медицинскую помощь на месте происшествия, после чего "скорая" доставила их в больницу в г. Волноваха.

По данным медиков, состояние обеих женщин удовлетворительное.
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