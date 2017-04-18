На Донбассе горела трансформаторная подстанция

В Северодонецке горела трансформаторная подстанция на ул. Промышленной. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 17 апреля.

"Пожарные, прибывшие по вызову, установили, что горит трансформатор, из которого произошел разлив масла на значительной площади. Для ликвидации пожара и доставки воды были задействованы дополнительные силы и техника", – пояснили в ГСЧС.

В общей сложности с огнем боролись 28 пожарных при поддержке восьми единиц техники. К счастью, обошлось без жертв. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.