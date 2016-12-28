На Донбассе корпоратив окончился болью и кровью
Полиция рассказала подробности трагической случайности
В Краматорске мужчина едва не погиб после корпоратива. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
По данным ведомства, 35-летний краматорчанин пострадал по пути домой, уже в своем подъезде.
"Он нес с собой бутылку с алкоголем, упал на лестнице, разбил бутылку и осколками нанес себе проникающее ранение грудной клетки. В тяжелом состоянии был доставлен в больницу", – пояснили в полиции.
В связи с неоднократными подобными случаями полицейские просят граждан проявить благоразумие и не злоупотреблять спиртными напитками.
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