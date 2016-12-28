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На Донбассе корпоратив окончился болью и кровью http://www.segodnya.ua/img/article/7837/34_main.1482871440.png http://www.segodnya.ua/img/article/7837/34_tn.1482871440.png Донбасс Полиция рассказала подробности трагической случайности

На Донбассе корпоратив окончился болью и кровью

Сегодня, 02:17

Полиция рассказала подробности трагической случайности

Мужчина едва не погиб. Фото: grim.com.ru
Мужчина едва не погиб. Фото: grim.com.ru

В Краматорске мужчина едва не погиб после корпоратива. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, 35-летний краматорчанин пострадал по пути домой, уже в своем подъезде.

"Он нес с собой бутылку с алкоголем, упал на лестнице, разбил бутылку и осколками нанес себе проникающее ранение грудной клетки. В тяжелом состоянии был доставлен в больницу", – пояснили в полиции.

В связи с неоднократными подобными случаями полицейские просят граждан проявить благоразумие и не злоупотреблять спиртными напитками.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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