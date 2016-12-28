На Донбассе корпоратив окончился болью и кровью

В Краматорске мужчина едва не погиб после корпоратива. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, 35-летний краматорчанин пострадал по пути домой, уже в своем подъезде.

"Он нес с собой бутылку с алкоголем, упал на лестнице, разбил бутылку и осколками нанес себе проникающее ранение грудной клетки. В тяжелом состоянии был доставлен в больницу", – пояснили в полиции.

В связи с неоднократными подобными случаями полицейские просят граждан проявить благоразумие и не злоупотреблять спиртными напитками.