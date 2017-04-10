На Донбассе мать двоих детей пыталась совершить суицид

Вчера, 16:32

Подробности инцидента рассказали местные правоохранители

Мать двоих детей попыталась уйти из жизни. Фото: hvylya.net
Мать двоих детей попыталась уйти из жизни. Фото: hvylya.net

В Славянске едва не погибла женщина. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, инцидент произошел сегодня ночью.

"Женщина 1981 года рождения в состоянии алкогольного опьянения совершила попытку суицида. Двое детей, 2003 и 2010 г.р., остались без присмотра взрослых. С детьми также работают психологи и сотрудники ювенальной полиции", – пояснил Аюроськин.

Кроме того, добавил он, вчера в Славянске 34-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения оставила троих своих детей возрастом 13, 6 и 5 лет без присмотра. Сейчас с детьми работают психологи и сотрудники ювенальной полиции.

Напомним, под Харьковом ребенка убил забор.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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