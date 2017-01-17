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На Донбассе местные боевики и "понаехавшие" россияне перестреляли друг друга http://www.segodnya.ua/img/article/7889/68_main.1484648779.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/68_tn.1484648779.jpg Донбасс Жертвами кровавых разборок стали три человека, еще девять были ранены

На Донбассе местные боевики и "понаехавшие" россияне перестреляли друг друга

Сегодня, 12:20

Жертвами кровавых разборок стали три человека, еще девять были ранены

Боевики убивают друг друга. Фото: AFP
Боевики убивают друг друга. Фото: AFP

В рядах боевиков на Донбассе все чаще происходят конфликты между отдельными подразделениями. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, члены бандформирований активно применяют физическую силу и оружие против друг друга.

"С прибытием в Новоазовский район Донецкой области подразделения специального назначения из Донецка и жестоким обращением с применением физического воздействия в отношении военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, среди последних значительно увеличилось количество желающих перевестись в другие соединения и части", – сообщают в разведке.

Также в ведомстве отмечают, что среди боевиков произошел конфликт с применением огнестрельного оружия.

"16 января в 1 мотострелковом батальоне 9 ошмп в результате столкновения с применением оружия между военнослужащими ВС РФ и контрактниками из числа местного населения три военнослужащих убиты и еще девять получили ранения", – резюмировали в ведомстве.
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Авторы:

Виктор Головачев, Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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