На Донбассе местные боевики и "понаехавшие" россияне перестреляли друг друга

Жертвами кровавых разборок стали три человека, еще девять были ранены

В рядах боевиков на Донбассе все чаще происходят конфликты между отдельными подразделениями. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, члены бандформирований активно применяют физическую силу и оружие против друг друга.

"С прибытием в Новоазовский район Донецкой области подразделения специального назначения из Донецка и жестоким обращением с применением физического воздействия в отношении военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, среди последних значительно увеличилось количество желающих перевестись в другие соединения и части", – сообщают в разведке.

Также в ведомстве отмечают, что среди боевиков произошел конфликт с применением огнестрельного оружия.

"16 января в 1 мотострелковом батальоне 9 ошмп в результате столкновения с применением оружия между военнослужащими ВС РФ и контрактниками из числа местного населения три военнослужащих убиты и еще девять получили ранения", – резюмировали в ведомстве.