На Донбассе мирные жители бунтуют против боевиков

На временно оккупированных территориях Донбасса растет социальное напряжение. Как сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, местные жители собираются выдвинуть свои требования боевикам.

"Отмечается распространение призывов к коллективам неработающих шахт и их родственникам принять участие в митинге, запланированном на 10 утра 19 апреля на площади Ленина в Донецке. Планируется выдвинуть требование Захарченко провести неотложные мероприятия, направленные на повышение уровня благосостояния населения. Мотивом данной акции служит тяжелое экономическое положение местного населения, сокращения и отправка в неоплачиваемый отпуск шахтеров", – говорится в сообщении силовиков.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе были ранены двое украинских военных.