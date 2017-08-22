На Донбассе на растяжке подорвались две женщины

Вчера, 21:46

Лечение раненым районные власти обещают оплатить


Две мирные жительницы подорвались в Березовом Донецкой области. Предупреждающие таблички о минах там были, но женщины их проигнорировали – зашли в лесополосу и наступили на растяжку.

Пострадавших жительниц Харцызска и Донецка доставили в центральную районную больницу Волновахи. Лечение раненым районные власти обещают оплатить.

С начала года в Донецкой области от подрывов пострадали шесть мирных граждан, один человек погиб.
Донбасс, мины, растяжка, подорвались

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"Сегодня"

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