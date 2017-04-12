На Донбассе нарастает бунт

В условиях экономической блокады оккупационная "власть" псевдореспублик оказалась неспособной обеспечить функционирование промышленных предприятий, что привело к снижению уровня жизни большинства местного населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В связи с этим, отметили в разведке, сотрудники ряда предприятий на подконтрольной т.н. "ЛНР" территории объявили подготовку к забастовке и проведению массовых манифестаций трудовых коллективов во время майских праздников.

"Руководство предприятий пытается предотвратить массовые выступления своих рабочих с помощью местных силовых структур и представителей ФСБ РФ. Активистов и инициаторов забастовки предупредили о возможности применения жестких репрессивных мер в случае невыполнения "рекомендаций". Проводится активная "профилактическая" работа, которая носит принудительно-силовой характер", – пояснили в разведке.

Напомним, в Петровский район Донецка прибыли боевики неславянской внешности. Как сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", по предварительной информации речь идет о чеченцах