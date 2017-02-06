На Донбассе нарастает паника – ИС

Сегодня, 11:54

Население оккупированной части Донецкой области боится обострения ситуации

Население оккупированных районов начинает паниковать. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Население оккупированных районов начинает паниковать. Фото: Союз "Народная память"

На подконтрольных самопровозглашенной "ДНР" территориях растут панические настроения населения из-за дальнейшего обострения ситуации. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

Как пояснили в ИС, в результате повреждений на территории западных районов Донецка отсутствует или частично отсутствует теплоснабжение, электроэнергия, вода.

"Боевиками проведена частичная эвакуация населения Киевского района Донецка (северные окраины города). Часть людей вывезена в Калининский район города и размещается в общежитиях ведомств и учебных заведений – например, в общежитиях Донецкого мединститута размещено до 500 человек", – отметили эксперты.

Напомним, больницы Донецка забиты ранеными боевиками.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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