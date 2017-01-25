На Донбассе нашли набитый оружием тайник
В схроне находились гранатометы и боеприпасы
В Луганской области нащли тайник с большим количеством взрывчатки и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Тайник был обустроен на территории фермерского хозяйства в селе Ветрогон Беловодского района. Правоохранители изъяли из тайника тротиловые шашки общим весом почти восемь килограммов, пять гранатометов РПГ-26 и РПГ-18 и три снаряда калибра 30 мм", – отметили в ведомстве.
Сейчас правоохранители выясняют происхождение тайника.
Напомним, в рядах боевиков растет число потерь личного состава.
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