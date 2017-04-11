На Донбассе нашли тайники с оружием
Спецслужбы рассказали о содержимом схронов
На Донбассе нашли два тайника с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, в районе н.п. Малиновое Луганской области в одном из заброшенных блиндажей изъяли три гранаты к противотанковому гранатомету, восемь гранат Ф-1 и большое количество патронов различного калибра.
"В Донецкой области оперативники спецслужбы обнаружили тайник, где находилось 35 гранат к подствольному гранатомету, семь основных частей к гранатометному заряду и две тысячи патронов", – добавили в СБУ.
Найденное передали на хранение в подразделения Вооруженных сил Украины. Следственные действия продолжаются.
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