На Донбассе нашли тайники с оружием

Вчера, 16:30

Спецслужбы рассказали о содержимом схронов

На Донбассе нашли тайники с оружием. Фото: СБУ
На Донбассе нашли тайники с оружием. Фото: СБУ

На Донбассе нашли два тайника с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в районе н.п. Малиновое Луганской области в одном из заброшенных блиндажей изъяли три гранаты к противотанковому гранатомету, восемь гранат Ф-1 и большое количество патронов различного калибра.

"В Донецкой области оперативники спецслужбы обнаружили тайник, где находилось 35 гранат к подствольному гранатомету, семь основных частей к гранатометному заряду и две тысячи патронов", – добавили в СБУ.

Найденное передали на хранение в подразделения Вооруженных сил Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, сегодня утром боевики обстреляли Марьинку.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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