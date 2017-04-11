На Донбассе нашли тайники с оружием

На Донбассе нашли два тайника с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в районе н.п. Малиновое Луганской области в одном из заброшенных блиндажей изъяли три гранаты к противотанковому гранатомету, восемь гранат Ф-1 и большое количество патронов различного калибра.

"В Донецкой области оперативники спецслужбы обнаружили тайник, где находилось 35 гранат к подствольному гранатомету, семь основных частей к гранатометному заряду и две тысячи патронов", – добавили в СБУ.

Найденное передали на хранение в подразделения Вооруженных сил Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, сегодня утром боевики обстреляли Марьинку.