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На Донбассе назревает бунт из-за кровожадности боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7861/68_main.1483786023.png http://www.segodnya.ua/img/article/7861/68_tn.1483786023.png Донбасс На оккупированных территориях ухудшается обстановка

На Донбассе назревает бунт из-за кровожадности боевиков

Сегодня, 12:44

На оккупированных территориях ухудшается обстановка

На Донбассе зреет бунт. Фото: grim.ru
На Донбассе зреет бунт. Фото: grim.ru

Среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей наблюдается рост протестных настроений и недовольства действиями оккупационной "власти". Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В частности, пояснили разведичик, это связано с систематической задолженностью по выплатам заработной платы и пенсий. 

Кроме того, население возмущено произволом сотрудников т.н. "правоохранительных органов", которые под предлогом борьбы с "агентурой спецслужб Украины" прибегают к необоснованным арестам, ограблениям, пыткам и истязаниям людей.

"Так называемые "правоохранительные органы" преследуют при этом собственные интересы и стремление обогатиться за счет местных жителей, особенно тех, кто занимается предпринимательской деятельностью", – пояснили в разведке.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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