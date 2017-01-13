На Донбассе обострилась обстановка: военные несут потери
Противник продолжает наращивать активность на востоке страны
За минувшие сутки боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.
Так, на Мариупольском направлении из минометов были обстреляны украинские позиции в районе Водяного и Широкино. Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, а также вновь Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке.
На Луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии обстреляли Калиново-Попасную и Новозвановку. Из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики вели огонь по Золотому, Новозвановке и Крымскому. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новозвановцке и Новоалександровке.
На Донецком направлении под огонь 120 и 82 миллиметровых минометов попали Луганское, Троицкое и Зайцево.
За минувшие сутки в результате боевых действий были ранены трое украинских военных.
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