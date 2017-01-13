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На Донбассе обострилась обстановка: военные несут потери http://www.segodnya.ua/img/article/7878/51_main.1484291424.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/51_tn.1484291424.jpg Донбасс Противник продолжает наращивать активность на востоке страны

На Донбассе обострилась обстановка: военные несут потери

Сегодня, 09:08

Противник продолжает наращивать активность на востоке страны

Обстрелы продолжаются. Фото: AFP
Обстрелы продолжаются. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении из минометов были обстреляны украинские позиции в районе Водяного и Широкино. Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, а также вновь Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. 

На Луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии обстреляли Калиново-Попасную и Новозвановку. Из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики вели огонь по Золотому, Новозвановке и Крымскому. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новозвановцке и Новоалександровке.

На Донецком направлении под огонь 120 и 82 миллиметровых минометов попали Луганское, Троицкое и Зайцево. 

За минувшие сутки в результате боевых действий были ранены трое украинских военных.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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