На Донбассе односельчанин забил ногами земляка до смерти

Сегодня, 02:46

Молодчик решил "воспитать" своего оппонента и принялся его избивать

Фото: misanec.ru
Фото: misanec.ru

На Донбассе драка на берегу водоема привела к смерти одного из участников. Как рассказали в Бахмутском отделе полиции Донецкой области, работники "скорой помощи" во время выезда констатировали смерть 42-летнего мужчины в селе Никифоровка. На его теле были следы избиения.

"Полиция выяснила, что травмы потерпевший получил неподалеку от села, на берегу водоема. Мужчина вечером пошел на озеро и по время отдыха вступил в конфликт с 21-летним односельчанином. Молодчик решил "воспитать" своего оппонента и начал бить потерпевшего. Нескольких ударов было достаточно, чтобы не только "успокоить", но и повредить внутренние органы, – рассказали правоохранители. – После избиения потерпевший самостоятельно добрался до дома, но не сообщил своим родным о плохом самочувствии. От тяжких телесных повреждений утром он умер".

Уже установлен виновник и с ним работают следователи. За умышленное причинение тяжких телесных повреждений ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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