На Донбассе – огромные очереди на блокпостах

В контрольных пунктах въезда-выезда вдоль линии соприкосновения на Донбассе выстаиваются огромные очереди. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

В частности, говорится отчете, на блокпосту самопровозглашенной "ЛНР" к югу от моста в пгт Станица Луганская члены патруля СММ видели около 600 пешеходов, направлявшихся в подконтрольные правительству районы, а также 12 пешеходов, ожидавших прохода в противоположном направлении.

"На правительственном блокпосту в пос. Березовое (31 км к юго-западу от Донецка) была зафиксирована очередь из примерно 140 частных транспортных средств и 60 пешеходов, направлявшихся в подконтрольные правительству районы", – отмечают наблюдатели.

Кроме того, в оккупированном пос. Должанский СММ зафиксировала пять частных транспортных средств (номерные знаки были не видны из-за тумана), ожидавших въезда в Украину, а также 11 частных транспортных средств (четыре с украинскими номерными знаками и семь — с номерными знаками Российской Федерации), один тентованный грузовик (с украинскими номерными знаками) и два автобуса (оба с украинскими номерными знаками, один из автобусов с табличкой "Нерегулярные перевозки"), ожидавших проезда в противоположном направлении.

Напомним, украинская разведка озвучила потери боевиков: за минувшую неделю у противника один 200-й и девять 300-х.