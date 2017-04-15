На Донбассе подростки изнасиловали сверстницу

Сегодня, 03:36

Жертва только через неделю смогла рассказать о случившемся 

Насильников задержали. Фото: psy-aletheia.ru
Насильников задержали. Фото: psy-aletheia.ru

В Лиманском районе подростки в возрасте 15 и 17 лет изнасиловали 16-летнюю девушку. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Потерпевшая рассказала, что насильников знает недавно, а в тот вечер они пригласили ее погулять. Ребята выпили спиртное и захотели перейти к более близким интимным отношениям, на что получили отказ. Тогда они стали угрожать ей расправой и применяя физическую силу, изнасиловали. Девочка только через неделю рассказала родителям о произошедшем", – рассказали в полиции.

Подростки уже задержаны и дают признательные показания. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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