На Донбассе подростки изнасиловали сверстницу

В Лиманском районе подростки в возрасте 15 и 17 лет изнасиловали 16-летнюю девушку. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Потерпевшая рассказала, что насильников знает недавно, а в тот вечер они пригласили ее погулять. Ребята выпили спиртное и захотели перейти к более близким интимным отношениям, на что получили отказ. Тогда они стали угрожать ей расправой и применяя физическую силу, изнасиловали. Девочка только через неделю рассказала родителям о произошедшем", – рассказали в полиции.

Подростки уже задержаны и дают признательные показания. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.