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На Донбассе погиб один украинский военный http://www.segodnya.ua/img/article/7842/52_main.1483005208.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/52_tn.1483005208.jpg Донбасс В результате боя в районе Крутой Балки Вооруженные силы Украины понесли потери 

На Донбассе погиб один украинский военный

Сегодня, 11:51

В результате боя в районе Крутой Балки Вооруженные силы Украины понесли потери 

Военные несут потери. Фото: AFP
Военные несут потери. Фото: AFP

За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Штаба военной операции.

"В районе Крутой Балки произошло боестолкновение. В результате боя погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что бой в районе населенного пункта Крутая Балка (Донецкое направление) завязался вчера, около 15.00. Атаку боевиков украинские военные отбили.

"Произошло боестолкновение между одним из подразделений сил антитеррористической операции и боевиками российско-террористических войск. Бой продолжался около тридцати минут, благодаря слаженным действиям подразделений сил АТО, враг вынужден был отступить", – отмечает пресс-центр Штаба военной операции.

Напомним, с начала текущих суток на Донбассе уже зафиксировано 13 обстрелов со стороны боевиков.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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