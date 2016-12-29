На Донбассе погиб один украинский военный

В результате боя в районе Крутой Балки Вооруженные силы Украины понесли потери

За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Штаба военной операции.

"В районе Крутой Балки произошло боестолкновение. В результате боя погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что бой в районе населенного пункта Крутая Балка (Донецкое направление) завязался вчера, около 15.00. Атаку боевиков украинские военные отбили.

"Произошло боестолкновение между одним из подразделений сил антитеррористической операции и боевиками российско-террористических войск. Бой продолжался около тридцати минут, благодаря слаженным действиям подразделений сил АТО, враг вынужден был отступить", – отмечает пресс-центр Штаба военной операции.

Напомним, с начала текущих суток на Донбассе уже зафиксировано 13 обстрелов со стороны боевиков.