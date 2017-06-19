На Донбассе погибла оператор насосной станции
Подробности ЧП раскрыли местные правоохранители
В Бахмуте погибла 60-летняя оператор насосной станции. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
По данным ведомства, тело женщины обнаружили вчера, 18 июня, в помещении здания насосной станции очистных сооружений коммунального предприятия "Бахмут-Вода".
"По предварительным данным, женщина спустилась в подвал, чтобы перекрыть воду, однако пренебрегла правилами техники безопасности и не воспользовалась страховочными ремнями. В результате падения на лестницу потерпевшая получила телесные повреждения", – пояснили в прокуратуре.
Окончательная причина смерти женщины станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.
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