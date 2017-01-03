На Донбассе погибли украинские военные

Кроме того, еще двое военнослужащих получили ранения; проводится расследование

На Донбассе, вблизи Марьинки, двое военнослужащих погибли, еще двое – получили ранения.

Трагедия произошла в понедельник, 2 января, в результате нарушения правил обращения с оружием, сообщает пресс-центр Штаба военной операции.

"2 января 2017 года в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли два военнослужащих и еще двое получили ранения. По данному факту проводится следствие", – отмечают военные.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, вчера в Киеве попрощались с Леонидом Проводенко – бойцом с позывным "Козак", над телом которого надругались боевики.