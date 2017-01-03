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На Донбассе погибли украинские военные http://www.segodnya.ua/img/article/7852/58_main.1483428487.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/58_tn.1483428487.jpg Донбасс Кроме того, еще двое военнослужащих получили ранения; проводится расследование 

На Донбассе погибли украинские военные

Сегодня, 09:27

Кроме того, еще двое военнослужащих получили ранения; проводится расследование 

Вблизи Марьинки погибли военные. Фото: AFP
Вблизи Марьинки погибли военные. Фото: AFP

На Донбассе, вблизи Марьинки, двое военнослужащих погибли, еще двое – получили ранения.

Трагедия произошла в понедельник, 2 января, в результате нарушения правил обращения с оружием, сообщает пресс-центр Штаба военной операции.

"2 января 2017 года в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли два военнослужащих и еще двое получили ранения. По данному факту проводится следствие", – отмечают военные.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, вчера в Киеве попрощались с Леонидом Проводенко – бойцом с позывным "Козак", над телом которого надругались боевики.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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