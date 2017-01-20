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На Донбассе полиция взяла в осаду дом с убийцей http://www.segodnya.ua/img/article/7901/96_main.1484919102.png http://www.segodnya.ua/img/article/7901/96_tn.1484919102.png Донбасс Мужчина с солидным арсеналом оружия угрожал убить и себя

На Донбассе полиция взяла в осаду дом с убийцей

Сегодня, 15:29

Мужчина с солидным арсеналом оружия угрожал убить и себя

Преступника обезвредили. Фото: grim.com.ru
Преступника обезвредили. Фото: grim.com.ru

В Дружковке правоохранители уговорили преступника сложить оружие. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Ночью компания из трех мужчин употребляла спиртное в доме 64-летнего хозяина. Между ним и 54-летним гостем вспыхнул конфликт. Хозяин достал пистолет и выстрелил собутыльнику в голову", – рассказали в полиции.

Прибывшие на место инцидента копы застали следующую картину: подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения заявил, что вооружен и закрылся в доме.

"40 минут полицейские вели диалог, уговаривая, чтобы он сложил оружие и сдался. Одновременно разрабатывались альтернативные меры для задержания опасного злоумышленника. Но знание человеческой психологии сработало - мужчина открыл дверь. В ходе проведения операции он был задержан. Попав внутрь, правоохранители нашли на кухне тело погибшего. Его личность установлена - это 54-летний местный житель", – отметили правоохранители.

При осмотре полицейские нашли в доме задержанного оружейный арсенал: 6 пистолетов и ружье. Все – кустарного изготовления. Сейчас "оружейный барон" проверяется на причастность к сбыту смертоносных изделий.

Напомним, на Донбассе боевики отказываются воевать. В свою очередь командование незаконных вооруженных формирований пытается мотивировать своих подчиненных рублем.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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