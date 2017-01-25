На Донбассе появились замаскированные россияне

Боевики ведут активную деятельность на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.

В частности, по его информации, в район Кадиевки (быв. Стаханов) боевики дополнительно перебросили не менее пехотной роты, а также три БТР-80 и одну БРДМ-2.

"Переброска велась со стороны Луганска. Двумя сутками ранее в район Кадиевки для доукомплектования личным составом "6 омсп" из Ростовской области РФ прибыло около 100 российских военнослужащих в форме "ополченцев", – пояснил эксперт.

Напомним, на Донбассе массово спиваются боевики.