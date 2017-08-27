На Донбассе приутихли боевики

Сегодня, 18:43

Противник сократил количество обстрелов

Боевики уменьшили количество обстрелов. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Боевики уменьшили количество обстрелов. Фото: Союз "Народная память"

В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО оставалась относительно стабильной. Об этом сообщает Штаб военной операции.

"В целом, противник существенно уменьшил количество обстрелов наших позиций и не применял вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров. В тоже время с начала суток уже зафиксировано 13 случаев открытия неприцельного огня со стороны российско-оккупационных группировок", – пояснили в ведомстве.

Наиболее активные провокации боевиков зафиксированы в районе поселка Водяное на Приморском направлении. Здесь, начиная с полуночи, противник 6 раз обстреливали украинские позиции преимущественно из стрелкового оружия и гранатометов.

На Донецком направлении враг несколько раз бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Авдеевский промзоне. 

На Луганском направлении от начала суток сохранялась тишина.

"Начиная с полуночи, следуя мирным договоренностям, украинские военные оружие не применяли", – подчеркнули в Штабе.

Напомним, в Харькове умер раненый на Донбассе боец.
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"Сегодня"

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