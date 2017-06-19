На Донбассе прогремел взрыв

В Донецкой области прогремел взрыв около ж/д станции в районе с. Сергеевка. Как сообщает местная полиция, инцидент произошел минувшей ночью.

Неизвестные пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и село Сергеевка. Предварительно известно, что взрывное устройство было установлено под забором. Поврежден только забор", – рассказали правоохранители.

Станция не пострадала. Сейчас она работает в штатном режиме. Движение железнодорожного транспорта продолжается. Обстоятельства происшествия выясняются.