На Донбассе прогремел взрыв
Неизвестные пытались взорвать электроподстанцию
В Донецкой области прогремел взрыв около ж/д станции в районе с. Сергеевка. Как сообщает местная полиция, инцидент произошел минувшей ночью.
Неизвестные пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и село Сергеевка. Предварительно известно, что взрывное устройство было установлено под забором. Поврежден только забор", – рассказали правоохранители.
Станция не пострадала. Сейчас она работает в штатном режиме. Движение железнодорожного транспорта продолжается. Обстоятельства происшествия выясняются.
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