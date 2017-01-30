На Донбассе прогремел взрыв

Сегодня, 16:05

Инцидент произошел минувшим вечером в Донецкой области

Взрыв прогремел в Донецкой области. Фото: politeka.net
Взрыв прогремел в Донецкой области. Фото: politeka.net

В городе Белозерское прогремел взрыв возле местного Дворца спорта на ул. Шахтерской Славы. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел вечером 29 января.

"Сообщение о происшествии поступило от сторожа Дворца спорта. Рядом со входом в учреждение полицейские обнаружили воронку от взрыва, вблизи которой изъяли спусковую скобу от запала и мелкие металлические фрагменты, похожие на осколки от гранаты "РГД-5", – пояснили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Хулиганство". Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к правонарушению.

Напомним, жители Донецка показали сотрясающие город жуткие залпы.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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