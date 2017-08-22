На Донбассе мужчина и женщина ждали автобус и подорвались на мине

Сегодня, 11:39

Жертвами инцидента стали мужчина и женщина

На Донбассе прогремел взрыв. Фото: podrobnosti.ua
На Донбассе прогремел взрыв. Фото: podrobnosti.ua

В Донецкой области подорвались два человека. Об этом сообщил глава ОГА Павел Жебривский.

По его информации, инцидент произошел сегодня утром.

"В "серой" зоне вблизи Березовой во время ожидания автобуса подорвались на взрывном устройстве 51-летний мужчина и 62-летняя женщина. Они зашли в лесополосу, несмотря на установленные там таблички "Мины" и в результате взрыва получили рваные раны головы, спины и ног", – пояснил Жебривский.

Состояние пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, боевики применяют тактику выжженной земли под Мариуполем.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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