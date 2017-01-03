На Донбассе пьяный боевик взорвал мирных жителей

Боевик спровоцировал конфликт на бытовой почве и подорвал гранату, сообщает украинская разведка

В зоне военного конфликта продолжает сохраняться неспокойная обстановка.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, в праздничные дни резко возросли случаи бесчинств боевиков по отношению к местным жителям.

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"2 января военнослужащий 100 отдельного мотострелковой бригады 1 АК (Армейский корпус так называемой "ДНР". – Ред.) ВС РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт на бытовой почве и совершил подрыв гранаты, в результате чего получили ранения гражданские лица", – отметили в разведке.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса среди местного населения растет возмущение поведением боевиков.

По данным украинской разведки, 1 января боевики провели операцию по задержанию местных жителей.