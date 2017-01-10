На Донбассе рассекретили новые позиции боевиков

Боевики активизировали деятельность на Донецком направлении. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

"У Луганского и Новолуганского противник поспешно оборудует новые позиции, минирует территорию, пытается посылать разведгруппы к украинским укреплениям", – пояснил Мотузяник.

По его словам, всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 15 вражеских обстрелов.

Напомним, украинская разведка озвучила потери боевиков: за минувшую неделю у противника один 200-й и девять 300-х.