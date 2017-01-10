Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
На Донбассе рассекретили новые позиции боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7868/91_main.1484051462.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/91_tn.1484051462.jpg Донбасс Противник пытается "окопаться" в Донецкой области

На Донбассе рассекретили новые позиции боевиков

Сегодня, 14:28

Противник пытается "окопаться" в Донецкой области

Боевики не смогли сохранить секретность. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Боевики не смогли сохранить секретность. Фото: Союз "Народная память"

Боевики активизировали деятельность на Донецком направлении. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

"У Луганского и Новолуганского противник поспешно оборудует новые позиции, минирует территорию, пытается посылать разведгруппы к украинским укреплениям", – пояснил Мотузяник.

По его словам, всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 15 вражеских обстрелов.

Напомним, украинская разведка озвучила потери боевиков: за минувшую неделю у противника один 200-й и девять 300-х.
разведка, боевики, рассекретили, потери, деятельность, позиции, противник, На Донбассе
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе рассекретили новые позиции боевиков". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики понесли потери. Фото: AFP

Военные нанесли урон боевикам: у противника есть жертвы

Сегодня, 13:55

Украинская разведка рассказала о потерях в рядах сторонников псевдореспублик

Донбасс

Противостояние продолжается. Фото: Союз "народная память"

Самые горячие точки Донбасса 10 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:34

Украинские военные понесли потери в противостоянии на востоке

Донбасс

Надежда Савченко. Фото: Евгений Фельдман, "Новая газета"

Савченко раскрыла списки пленных украинцев и тех, кого хотят "Л/ДНР"

Сегодня, 13:07

Нардеп написала о своем видении этапов обмена в формате "всех на всех"

Донбасс

Боевики готовят провокацию. Фото: AFP

Разведка раскрыла коварный замысел россиян на Донбассе

Сегодня, 11:21

Противник запланировал очередную провокацию против украинских военных

Донбасс

Наблюдатели побывали на блокпосту боевиков. Фото: AFP

Наблюдатели ОБСЕ встретили иностранку-боевика на Донбассе

Сегодня, 10:02

Инцидент произошел на блокпосту в Луганской области

Донбасс

На Донбассе не утихают бои. Фото: AFP

Боевики нанесли урон военным: Донбасс сотрясают "Грады"

Сегодня, 09:31

Противник также применил ракетные комплексы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.