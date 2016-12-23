На Донбассе родители избавились от сына из-за вылитой водки

В Донецкой области неравнодушные люди спасли 12-летнего ребенка, которого родители выгнали на улицу собственные родители. Об этом сообщает областная полиция.

"В ходе беседы с мальчиком полицейские выяснили, что родители решили выпить, а он им мешал. Ребенок нашел бутылку с водкой и вылил спиртное во дворе. Горе-родители впали в панику и выставили ребенка за дверь, а сами закрылись в доме и продолжали распитие спиртного", – рассказали в полиции.

Мальчик несколько часов подряд ходил по улице, а потом начал замерзать. Он не знал что делать, стучал в двери и окна, однако никто из родителей не реагировал, им было не до него. Тогда мальчик решил обратиться за помощью к соседям.

"Прибыв по месту жительства ребенка, полицейские увидели, что родители находятся в нетрезвом состоянии. Мать едва стояла на ногах, а отец спал. Условия проживания семьи антисанитарные и непригодны для воспитания детей", – констатировали правоохранители.

Уже установлено, что семья состоит на учете как неблагополучная.