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На Донбассе родители избавились от сына из-за вылитой водки http://www.segodnya.ua/img/article/7825/4_main.1482501704.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/4_tn.1482501704.jpg Донбасс Мальчика оставили без крыши над головой

На Донбассе родители избавились от сына из-за вылитой водки

Вчера, 15:55

Мальчика оставили без крыши над головой

Родителям водка оказалась дороже. Фото: classpic.ru
Родителям водка оказалась дороже. Фото: classpic.ru

В Донецкой области неравнодушные люди спасли 12-летнего ребенка, которого родители выгнали на улицу собственные родители. Об этом сообщает областная полиция.

"В ходе беседы с мальчиком полицейские выяснили, что родители решили выпить, а он им мешал. Ребенок нашел бутылку с водкой и вылил спиртное во дворе. Горе-родители впали в панику и выставили ребенка за дверь, а сами закрылись в доме и продолжали распитие спиртного", – рассказали в полиции.

Мальчик несколько часов подряд ходил по улице, а потом начал замерзать. Он не знал что делать, стучал в двери и окна, однако никто из родителей не реагировал, им было не до него. Тогда мальчик решил обратиться за помощью к соседям. 

"Прибыв по месту жительства ребенка, полицейские увидели, что родители находятся в нетрезвом состоянии. Мать едва стояла на ногах, а отец спал. Условия проживания семьи антисанитарные и непригодны для воспитания детей", – констатировали правоохранители.

Уже установлено, что семья состоит на учете как неблагополучная. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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