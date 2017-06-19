На Донбассе россияне "обиделись" на невнимательных боевиков

Сегодня, 11:03

Поводом стала ситуация с жилищным вопросом

Боевики не могут решить вопрос с жильем для россиян. Фото: AFP
Боевики не могут решить вопрос с жильем для россиян. Фото: AFP

Российские "советники" в самопровозглашенной "ЛНР" требуют от командиров подразделений и частей взяться за решение вопроса размещения и создания нормальных условий для проживания и деятельности инструкторско-командного состава, прибывающего из РФ. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

В частности, рассказали в ИС, приводятся примеры, когда офицерам ВС РФ, прибывшим на Донбасс, приходится поселяться в различного рода помещениях, не приспособленных для проживания.

"Российские "советники" требуют создать и поддерживать в надлежащем состоянии жилой фонд для переменного состава, заботясь об улучшении условий проживания прибывающих в "командировки" российских офицеров", – отметили в ИС.

Напомним, за минувшие сутки боевики 47 раз нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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