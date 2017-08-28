На Донбассе российские военные убили мирного жителя

Сегодня, 10:21

Украинская разведка рассказала о ситуации на оккупированных территориях востока страны

Боевики-россияне убили мирного жителя. Фото: AFP
Боевики-россияне убили мирного жителя. Фото: AFP

Присутствие российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях востока Украины приводит к обострению обстановки в регионе и гибели гражданского населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, очередной инцидент произошел 25 августа в оккупированной Макеевке.

"Двумя военнослужащими "5-й отдельной мотострелковой бригады" РФ совершено убийство гражданского лица. После преступления российские военнослужащие пытались сфабриковать доказательства с целью обвинения погибшего в нападении на военных", – рассказали в разведке.

Напомним, боевики на Донбассе разочаровали российских военных.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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