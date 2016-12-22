На Донбассе сауна превратилась в крематорий для трех мужчин

В Красногоровке сгорела сауна. Как сообщает ГСЧС Донецкой области, инцидент произошел 21 декабря на ул. Фрунзе.

"Пожар возник в здании сауны, а в помещении наблюдалось плотное задымление. Во время проведения разведки и тушения пожара внутри здания на полу были обнаружены тела 3 мужчин без признаков жизни", – пояснили спасатели.

В ликвидации ЧП участвовали 11 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.