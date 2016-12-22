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На Донбассе сауна превратилась в крематорий для трех мужчин http://www.segodnya.ua/img/article/7818/72_main.1482392867.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/72_tn.1482392867.jpg Донбасс Смертельный инцидент произошел в Красногоровке

На Донбассе сауна превратилась в крематорий для трех мужчин

Сегодня, 09:45

Смертельный инцидент произошел в Красногоровке

Жертвами пожара стали три человека. Фото: ГСЧС
Жертвами пожара стали три человека. Фото: ГСЧС

В Красногоровке сгорела сауна. Как сообщает ГСЧС Донецкой области, инцидент произошел 21 декабря на ул. Фрунзе.

"Пожар возник в здании сауны, а в помещении наблюдалось плотное задымление. Во время проведения разведки и тушения пожара внутри здания на полу были обнаружены тела 3 мужчин без признаков жизни", – пояснили спасатели.

В ликвидации ЧП участвовали 11 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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