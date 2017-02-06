На Донбассе семейное застолье завершилось гибелью двух человек

Сегодня, 14:47

Подробности инцидента рассказали в полиции области

Трагедия унесла жизни двух человек. Фото: grim.com.ru
Трагедия унесла жизни двух человек. Фото: grim.com.ru

В Дружковке погибли женщина с ребенком. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье, 5 февраля, в одной из пятиэтажек на ул. Энгельса.

"В квартире жили хозяин с сожительницей, его племянница и ее 3-летний сын. Взрослые вели антисоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем. Около 15.00 сожительница хозяина квартиры пошла в спальню отдыхать, а вместе с ней и мальчик. Дядя с племянницей остались на кухне продолжать выпивать. Через некоторое время мужчина почувствовал запах дыма. Когда открыл дверь спальни, то вся комната уже пылала. Мужчина с племянницей пытались потушить возгорание, но быстро поняли, что им это не под силу, выбежали из квартиры и вызвали спасателей", – рассказали в полиции.

Во время тушения пожара в комнате были обнаружены тела двух погибших, у кровати – тело мальчика, а у окна – тело женщины. По предварительной информации причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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