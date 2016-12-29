На Донбассе убитых боевиков увольняют задним числом

В зоне военного конфликта на востоке Украины растет напряженность в отношениях между личным составом подразделений противника, которые выполняют задания на передовых позициях, и командирами боевиков.

Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, противоречия возникают из-за увольнения задним числом боевиков погибших во время боевых действий.

"При этом личный состав классифицируется как получивший увечье в бытовых условиях. За счет этого командование противника избегает выплат денежных компенсаций и формирует "фонд экономии" для собственного обогащения", – отмечают в разведке.

Как сообщалось, в зоне военного конфликта на востоке Украины боевики скрывают потери российских граждан и тайно вывозят их на родину. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляют, что для транспортировки убитых российских военнослужащих на территорию РФ используется так называемые "гуманитарные конвои".