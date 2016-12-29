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На Донбассе убитых боевиков увольняют задним числом http://www.segodnya.ua/img/article/7842/80_main.1483008227.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/80_tn.1483008227.jpg Донбасс Командование незаконных вооруженных формирований экономит деньги для личных нужд

На Донбассе убитых боевиков увольняют задним числом

Сегодня, 12:33

Командование незаконных вооруженных формирований экономит деньги для личных нужд

Фото: AFP
Фото: AFP

В зоне военного конфликта на востоке Украины растет напряженность в отношениях между личным составом подразделений противника, которые выполняют задания на передовых позициях, и командирами боевиков.

Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, противоречия возникают из-за увольнения задним числом боевиков погибших во время боевых действий.

"При этом личный состав классифицируется как получивший увечье в бытовых условиях. За счет этого командование противника избегает выплат денежных компенсаций и формирует "фонд экономии" для собственного обогащения", – отмечают в разведке.

Как сообщалось, в зоне военного конфликта на востоке Украины боевики скрывают потери российских граждан и тайно вывозят их на родину. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляют, что для транспортировки убитых российских военнослужащих на территорию РФ используется так называемые "гуманитарные конвои".
Донбасс, Минобороны, разведка, боевики, на востоке Украины

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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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