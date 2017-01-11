На Донбассе уверяют, что масштабной торговли с оккупированными территориями нет

Блокада должна распространяться на товары двойного назначения, которые могут быть использованы против Украины

Торговля с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей идет в мелких масштабах исключительно силами местного населения. Об этом рассказал в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Станично-Луганской райадминистрации Юрий Золкин.

По его словам, простые люди провозят товары к оккупантам подручными способами.

"Никакой такой масштабной торговли в глобальных масштабах нет. Торговля идет с помощью тех людей, которые подручными средствами: тележками, тачками перетаскивают какой-то товар на оккупированную территорию. Вот и вся торговля", – заявил Золкин.

По его словам, это обусловлено тем, что существовавшие раньше два моста через реку Северский Донец в Станице Луганской разрушены.

"Остался один мост в Щастье, но он полностью закрыт и через него движения нет", – добавил глава Станично-Луганской РГА.

Также он поддерживает блокаду, однако предлагает разделять товары, которые можно или нельзя провозить на оккупированные территории.

"Нельзя отпускать то, что может быть использовано против нас. Но те же яблоки, огурцы, молочная продукция, мясная продукция, произведенная на личном подворье – почему не дать ей свободный выход? Мы отдаем денежную массу – пенсии, и на эти деньги люди покупают мясо, которое привезено из Ростовской области", – считает Юрий Золкин.

Как сообщалось, 26 декабря ветераны военной операции на востоке Украины и волонтеры заявили о начале экономической блокады т. н. "ДНР" и "ЛНР". В частности, они сообщили, что запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных властям Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции президента Украины – верховного главнокомандующего Петра Порошенко.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел России заявили, что экономическая блокада на Донбассе спровоцирует новый виток эскалации конфликта. Российские дипломаты призывают Киев не допустить подобной "авантюры".