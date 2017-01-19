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На Донбассе введен карантин: дезинфекция транспорта и ветеринарно-полицейские заслоны http://www.segodnya.ua/img/article/7897/28_main.1484820200.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/28_tn.1484820200.jpg Донбасс В регионе уже установили несколько постов из-за чумы свиней

На Донбассе введен карантин: дезинфекция транспорта и ветеринарно-полицейские заслоны

Сегодня, 12:01

В регионе уже установили несколько постов из-за чумы свиней

В Луганской области - карантин. Фото: avdet.org
В Луганской области - карантин. Фото: avdet.org

В Сватовском районе Луганской области вводятся карантинные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

По информации властей, данные меры вызваны вспышкой заболевания африканской чумой свиней в хозяйстве одного из местных жителей.

Вчера, после гибели одного из животных, хозяин обратился в ветеринарную службу, где было установлено, что смерть произошла в результате АЧС. Потом погибло еще два животных с похожими симптомами", – отметили в ога.

Сейчас принято решение установить два карантинных ветеринарно-полицейских поста в районе эпизоотического очага и обеспечить дезинфекцию транспорта, а также назначить зону защиты в радиусе 3 километров и с зоной надзора в 20 километров. Карантин продлится 30 дней.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Георгия Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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