На Донбассе задержали газового махинатора

В Луганской области задержали участника незаконных газовых сделок. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Житель Северодонецка был руководителем фиктивной фирмы, через которую отмывались деньги ГК "Газ Украины" и НАК "Нафтогаз Украины". Оперативники спецслужбы, в частности установили факт незаконного завладения этой коммерческой структурой государственным сжиженным газом почти на 60 миллионов гривен. По заключению экспертов, в результате сделки госбюджет недополучил бы более 20 миллионов гривен", – пояснили в ведомстве.

В сентябре 2016 злоумышленника, который скрывался в России, объявили в розыск. Мужчину задержали в Старобельске, куда он прибыл по личным делам.