На Донбассе задержали газового махинатора

Вчера, 16:57

Мужчина совершал сомнительные, с тчоки зрения закона, сделки

Мужчина устраивал газовые махинации. Фото: zn.ua
Мужчина устраивал газовые махинации. Фото: zn.ua

В Луганской области задержали участника незаконных газовых сделок. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Житель Северодонецка был руководителем фиктивной фирмы, через которую отмывались деньги ГК "Газ Украины" и НАК "Нафтогаз Украины". Оперативники спецслужбы, в частности установили факт незаконного завладения этой коммерческой структурой государственным сжиженным газом почти на 60 миллионов гривен. По заключению экспертов, в результате сделки госбюджет недополучил бы более 20 миллионов гривен", – пояснили в ведомстве.

В сентябре 2016 злоумышленника, который скрывался в России, объявили в розыск. Мужчину задержали в Старобельске, куда он прибыл по личным делам.
деньги, газ, госбюджет, правоохранители, газ украины, спецслужбы, нафтогаз украины, На Донбассе

Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе задержали газового махинатора". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Копы спасли самоубийцу. Фото: полиция

В Каменце-Подольском копы вытянули самоубийцу с того света

Вчера, 15:29

Инцидент произошел сегодня на Новоплановском мосту

Запад

В Ровенской области изъяли крупную партию янтаря

Вчера, 14:46

Водитель, первозивший два крупных камня, имел при себе оружие и наркотики 

Харьков

Мать забыла ребенка на улице. Фото: полиция

В Харькове молодая мать бросила младенца на улице и ушла пить

Вчера, 14:34

Коляска с полугодовалым ребенком находилась на проспекте Александровском без какого-либо присмотра

Одесса

На Аллее славы в Одессе между активистами произошла потасовка: задержали 16 человек

Вчера, 14:22

Празднование Дня освобождения от фашистских захватчиков закончилось стычкой. Одного активиста госпитализировали в городскую больницу с ушибом спины

Происшествия

Труп из воды достали спасатели

В Киеве из Днепра достали мертвого мужчину

Вчера, 13:02

Причины гибели человека выясняют правоохранители

Экономика

Фото: AFP

В Украине хотят создать склад газа для ЕС и закупить буровые: нефтегазовый обзор за неделю

Вчера, 11:54

Как и предполагалось, тема тарифов за пользование ГТС и транспортировку газа получила продолжение 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования