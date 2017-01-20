На Донбассе задержали хитрую псевдопереселенку из "ЛНР"

В пункте пропуска "Меловое" Луганской области задержали псевдопереселенку. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Женщина постоянно проживает в Луганске, после начала боевых действий в 2014 году она устроилась старшим помощником начальника пенсионного отдела одного из бандформирований т.н. "ЛНР". В 2016 году она уволилась со "службы", оформила пенсию от псведореспублики и попыталась оформить также украинскую пенсию", – пояснили в СБУ.

Примечательно, что даже во время общения с сотрудниками СБУ женщина отрицала оккупацию Луганской области боевиками, однако подчеркивала, что является гражданкой Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, беглый "депутат" из "ДНР" пожаловался на горькую участь боевиков.