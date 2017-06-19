На Донбассе задержали заблудившихся российских выпускников

На Донбассе задержаны российские военнослужащие, выпускники Санкт-Петербургской медицинской академии, сообщает издание "ОстроВ" в понедельник со ссылкой на заместителя руководителя АТО Александра Розмазнина.

"Последнее задержание (российских военных – ред.) было вчера. Выпускники Санкт-Петербургской медицинской академии, отметив День медика, перепутали направление и оказались на нашей территории", – рассказал Розмазнин журналистам в Краматорске.

По его словам, задержания российских военнослужащих в зоне боевых действий происходит достаточно часто, просто информация об этом не обнародуется в прессе. "Регулярно задерживаем, сказать, что каждый день – это будет неправда, но довольно часто… Но дело в том, что не все мы можем выдавать в прессе. У нас забирают этих задержанных определенные структуры. Наша задача – воевать. Задержать и отдать. Остальное – не наше дело", – сказал замруководителя АТО.

При этом количество задержанных Розмазнин уточнять не стал.