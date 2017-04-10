На кладбище боевиков в Донецке похоронили "Ухо"

На могилах не всегда указывают имена и даты – только позывные или порядковые номера

Боевики так называемой "ДНР" опубликовали видео, на котором рассказали, что ухаживают за могилами погибших сослуживцев. При этом видно, что на одном из донецких кладбищ – Моспинском – есть несколько безымянных могил с надписями "солдат". Также боевиков хоронят, указывая на памятниках только позывной – "Ухо" или "Ара", без портретов и дат рождения и смерти.

В комментариях к видео пользователи оставили нелестные отзывы, к примеру: "Судя по видео, состояние кладбища такое, что там почти никто не бывает".

Действительно, с начала военных действий кладбища на оккупированных территориях увеличились в несколько раз. На них появилось множество крестов без имен, на могилах могут быть отпечатанные на принтере и размытые дождями цветные фотографии погибших, флаги "батальонов", выцветшие и порванные от погоды.

"Хорошо, если приезжают родители или родственники погибших, они хоть пишут имя-фамилию, фото привозят нормальное… Но у большинства – только деревянные кресты и порядковые номера для книги учета. Вряд ли их родные знают, где они похоронены", – говорит смотритель одного из донецких кладбищ Александр.