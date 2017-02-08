ФОТОФАКТ. На месте убийства "Гиви" возник сильный пожар
На данный момент известно о двух версиях ликвидации одиозного боевика
В сети появилось фото с места убийства одного из лидеров боевиков Михаила Толстых, также известного как "Гиви".
"С 6:30 на базе "Гиви" пожар. На пятом этаже нет окон. От местных жителей", – пишут в соцсетях жители оккупированных территорий.
На данный момент известно две версии убийства боевика. По одной из них в кабинете "Гиви" было заложено взрывное устройство, по другой – по зданию был произведен выстрел из РПО "Шмель".
По информации боевиков, после взрыва они долго не могли найти и опознать тело.
Также дончане уверяют, что считали "Гиви" следующим в тотальной зачистке, которую проводят сами же боевики. "На различных голосованиях в соцсетях на тему "Кто следующий?" "Гиви" побеждал с большим отрывом от Захарченко, Ходаковского и Гиркина, – поделился пользователь Валерий Иванов. – Так что был только вопрос времени. А поскольку ликвидировали "Гиви" на его собственной базе, в Макеевке, где вокруг нет позиций ВСУ и никакая ДРГ не прошмыгнет, понятно, что это дело рук его же подельников".
Напомним, сегодня утром был ликвидирован "Гиви".
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