На оккупированном Донбассе прогремел взрыв: есть жертва

Сегодня, 10:53

Мужчина погиб на подконтрольной т.н. "ЛНР" территории

На оккупированном Донбассе погиб мужчина. Фото: misanec.ru
На оккупированном Донбассе погиб мужчина. Фото: misanec.ru

На оккупированных территориях Донбасса население становится жертвой халатности боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, рассказали в ведомстве, это связано с отсутствием предупредительных знаков и неосведомленностью местного населения об участках минных заграждений.

"У реки Северский Донец в районе н.п. Красный Яр на растяжке подорвался и получил смертельные травмы  местный житель", – сообщили в разведке.

Напомним, на Донбассе российские военные убили мирного жителя.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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