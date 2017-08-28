На оккупированном Донбассе прогремел взрыв: есть жертва
Мужчина погиб на подконтрольной т.н. "ЛНР" территории
На оккупированных территориях Донбасса население становится жертвой халатности боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В частности, рассказали в ведомстве, это связано с отсутствием предупредительных знаков и неосведомленностью местного населения об участках минных заграждений.
"У реки Северский Донец в районе н.п. Красный Яр на растяжке подорвался и получил смертельные травмы местный житель", – сообщили в разведке.
Напомним, на Донбассе российские военные убили мирного жителя.
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