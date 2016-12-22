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На оккупированных территориях Донбасса – наплыв фальшивых рублей http://www.segodnya.ua/img/article/7820/44_main.1482409772.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/44_tn.1482409772.jpg Донбасс Лже-рубли сбывают в магазинах и на заправках

На оккупированных территориях Донбасса – наплыв фальшивых рублей

Вчера, 19:25

Лже-рубли сбывают в магазинах и на заправках

На Донбассе ходят фальшивки. Фото: kaspyinfo.ru
На Донбассе ходят фальшивки. Фото: kaspyinfo.ru

Местные жители и так называемая "полиция ДНР" сообщили о том, что на неподконтрольных территориях Донбасса увеличилось количество поддельных денежных знаков. Только за последний месяц жители небольшого городка Харцызск несколько раз пытались расплатиться фальшивыми 5-тытсячными рублевыми купюрами

"Это были пятитысячные банкноты, а их владельцы ничего не подозревали о том, что денежные знаки фальшивые. Наиболее часто местом, где мошенники вводят поддельные деньги в оборот, становятся небольшие розничные магазины, рынки, киоски и заправки, а о том, что купюры ненастоящие, становится известно только в банке", – заявили в так называемой "правоохранители".

Сами жители Харцызска говорят, что хождение фальшивок в городе не редкость, причем подделки имеют самое низкое качество – либо склеены из двух листов, с них осыпается краска, рисунки размыты, отсутствуют водяной знак и защитная нить, а также разное количество цифр в номерах купюр.

"На рынке бабушки отказываются даже в руки брать такие крупные купюры, а вот в магазинах, где нет касс и сканеров купюр – там и всучивают подделки. Ну и представьте – кассирша с зарплатой в 3 000 рублей должна покрыть недостачу 5 000 рублей. У моей знакомой такой случай был в прошлом году – хорошо, начальство согласилось, чтобы она по частям отдавала. Когда мошенники наживаются на людях, живущих на войне, это вдвое мерзко!" – поделился житель города Вячеслав Скудинцев.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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