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На передовой боец покончил жизнь самоубийством http://www.segodnya.ua/img/article/7854/33_main.1483463072.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/33_tn.1483463072.jpg Донбасс Парню был всего 21 год, сначала он проходил срочную службу в "Десне", а потом год служил по контракту

На передовой боец покончил жизнь самоубийством

Сегодня, 19:03

Парню был всего 21 год, сначала он проходил срочную службу в "Десне", а потом год служил по контракту

Фото: persha.kr.ua
Фото: persha.kr.ua

В зоне боевых действий на Донбассе покончил с жизнью 21-летний военный из Кировоградской области Олег Стасий. Трагедия произошла 29 декабря 2016 года. Причина такого поступка парня пока неизвестна.

Событие произошло в Донецкой области в районе Светлодарской дуги, пишет persha.kr.ua. По словам заместителя областного военного комиссара Кировоградской области Олега Молчанова, в Добровечкиском военкомате есть официальный документ, где указано, что Олег Стасий закончил жизнь самоубийством.

Олег Стасий проходил срочную службу в "Десне", впоследствии решил подписать контракт и был направлен в зону боевых действий, где провел около года. Женатым Олег Стасий не был, детей тоже не было. Остались у парня только родители.

Похоронили бойца 1 января.

Смерть на Донбассе военного 1995 года рождения сайту "Сегодня.ua" подтвердили в пресс-службе полиции Донецкой области, однако отметили, что 29 декабря самоубийство зарегистрировано под Мариуполем в селе Павлополь.

"Поступила информация 29 числа, что под Мариуполем, в селе Павлополь Волновахского района, военнослужащий совершил самоубийство. Зовут Олег 1995 года рождения", – сообщили правоохранители.

Напомним, в сентябре в Винницкой области повесился боец.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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