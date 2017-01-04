На Светлодарской дуге боевики применили запрещенное оружие

Ситуация в районе проведения боевых действий остается неспокойной; за минувшие сутки на Донбассе двое военных получили ранения

На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных.

Как сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник, противник применяет запрещенное Минскими соглашениями оружие.

"Боевики не прекращают применять запрещенные Минскими договоренностями минометы на Светлодарской дуге. В ходе обстрелов позиций сил АТО в районе Луганского оккупанты выпустили 35 минометных мин. Там же враг в течение суток использовал гранатометы и стрелковое оружие. В общем, на этом участке фронта боевики открывали огонь 6 раз", – сообщил Мотузяник.

Отмечается, что остальные обстрелы на Донецком направлении зафиксированы на севере Горловки, в Авдеевской промзоне и в районе Донецкого аэропорта.

"Тяжелого вооружения на этих участках враг не применял. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 14 вражеских обстрелов, в том числе 3 – с применением тяжелого вооружения (минометов)", – добавил спикер Минобороны Украины.

На Луганском направлении вчера противник был активным только в районе Попасной. Там враг провел семь вооруженных провокаций с использованием гранатометов различных систем и пулеметов. Каждый эпизод нарушение тишины длился не более 15 минут. Боевики стреляли как днем, так и ночью.

На Мариупольском направлении две трети обстрелов приходятся на приморские рубежи (участок фронта Водяное – Широкино), где враг планомерно открывал огонь в сторону вооруженных сил в течение всех суток.

"На этих рубежах противник активно применял бронетехнику и снайперов. Также в Широкино вчера боевики выпустили три минометные мины по нашим позициям. Остальные вооруженные провокации проходили на участке фронта Марьинка – Красногоровка, в Павлополе и Талаковке. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 18 вражеских обстрелов, 1 из которых – с применением минометов", – сообщил Александр Мотузяник.

По данным Минобороны, за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако двое бойцов получили ранения.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не нарушили Минские соглашения, заняв новые позиции у Светлодарской дуги.