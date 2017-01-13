На Светлодарской дуге обострилась обстановка – Минобороны
Противник на протяжении многих часов обстреливал военных
На Светлодарской дуге вновь активизировались силы боевиков. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Украины, полковник Александр Мотузяник.
По его словам, за минувшие сутки здесь наряду с легким вооружением враг активно применял бронетехнику и минометы.
"Обстрелы противником в районе Луганского продолжались более пяти часов", – отметил Мотузяник.
Напомним, на Донбассе боевики начали насильственную мобилизацию.
Вы сейчас просматриваете новость "На Светлодарской дуге обострилась обстановка – Минобороны". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии