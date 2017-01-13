На Светлодарской дуге обострилась обстановка – Минобороны

На Светлодарской дуге вновь активизировались силы боевиков. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

По его словам, за минувшие сутки здесь наряду с легким вооружением враг активно применял бронетехнику и минометы.

"Обстрелы противником в районе Луганского продолжались более пяти часов", – отметил Мотузяник.

Напомним, на Донбассе боевики начали насильственную мобилизацию.