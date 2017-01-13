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На Светлодарской дуге обострилась обстановка – Минобороны http://www.segodnya.ua/img/article/7879/40_main.1484305398.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/40_tn.1484305398.jpg Донбасс Противник на протяжении многих часов обстреливал военных

На Светлодарской дуге обострилась обстановка – Минобороны

Сегодня, 13:01

Противник на протяжении многих часов обстреливал военных

Боевики вновь активизировались. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Боевики вновь активизировались. Фото: Союз "Народная память"

На Светлодарской дуге вновь активизировались силы боевиков. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

По его словам, за минувшие сутки здесь наряду с легким вооружением враг активно применял бронетехнику и минометы.

"Обстрелы противником в районе Луганского продолжались более пяти часов", – отметил Мотузяник.

Напомним, на Донбассе боевики начали насильственную мобилизацию.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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