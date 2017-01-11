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Нацполиция проверяет информацию о задержании медсестры Нацгвардии в Донецке http://www.segodnya.ua/img/article/7874/21_main.1484163156.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/21_tn.1484163156.jpg Донбасс Национальная гвардия Украины передала информацию о задержанной в Донецке медсестре центру по освобождению заложников

Нацполиция проверяет информацию о задержании медсестры Нацгвардии в Донецке

Сегодня, 21:32

Национальная гвардия Украины передала информацию о задержанной в Донецке медсестре центру по освобождению заложников

Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: 062.ua
Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: 062.ua

В СМИ распространяется информация о задержании в оккупированном Донецке медицинской сестры воинской части 3057. Обстоятельства происшествия выясняются. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

"В органы Нацполиции в Донецкой области от родных женщины никаких заявлений и сообщений на поступало", – говорится в сообщении. Данный факт внесен в журнал Единого учета дежурной части ГУНП в Донецкой области. Проводится проверка.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, в оккупированном Донецке "полицией" так называемой "ДНР" была задержана медицинская сестра одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.

Впоследствии Национальная гвардия Украины передала информацию о задержанной в Донецке медсестре центру по освобождению заложников, что функционирует при Службе безопасности Украины.

 
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