Нацполиция проверяет информацию о задержании медсестры Нацгвардии в Донецке

В СМИ распространяется информация о задержании в оккупированном Донецке медицинской сестры воинской части 3057. Обстоятельства происшествия выясняются. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

"В органы Нацполиции в Донецкой области от родных женщины никаких заявлений и сообщений на поступало", – говорится в сообщении. Данный факт внесен в журнал Единого учета дежурной части ГУНП в Донецкой области. Проводится проверка.



Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, в оккупированном Донецке "полицией" так называемой "ДНР" была задержана медицинская сестра одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.



Впоследствии Национальная гвардия Украины передала информацию о задержанной в Донецке медсестре центру по освобождению заложников, что функционирует при Службе безопасности Украины.



